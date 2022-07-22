"Йоб**ый мусор, держи мяч низом": Тен Хаг раздал на орехи Зидану во время тренировки МЮ
Новый тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг сразу ввел железную дисциплину в команде.
Нидерландец громко и жестко раздает указания подопечным во время тренировок и матчей.
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В этот раз под пресс попал Зидан. Правда, не легендарный Зинедин, а 19-летний иракец Зидан Икбал. Воспитанник МЮ не смог выполнить упражнение должным образом и навлек на себя гнев Тен Хага: "Держи мяч низом. Зидан, эй! Йоб**ый мусор, удерживай мяч низом".
Напомним, пока МЮ под руководством нового тренера проводит турне без проигрышей. "Красные дьяволы" одолели Ливерпуль (4:0), Мельбурн Виктори (4:1) и Кристал Пэлас (3:1).
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