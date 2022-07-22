Нидерландец громко и жестко раздает указания подопечным во время тренировок и матчей.

Роналду готов отказаться от половины зарплаты, чтобы сбежать с Манчестер Юнайтед

В этот раз под пресс попал Зидан. Правда, не легендарный Зинедин, а 19-летний иракец Зидан Икбал. Воспитанник МЮ не смог выполнить упражнение должным образом и навлек на себя гнев Тен Хага: "Держи мяч низом. Зидан, эй! Йоб**ый мусор, удерживай мяч низом".

"F*CKING RUBBISH!!" – Erik ten Hag screams at Zidane Iqbal for not doing the right thing in training.



These Man Utd players are in for a real shock pic.twitter.com/pj07Urd8MV — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 21, 2022

Напомним, пока МЮ под руководством нового тренера проводит турне без проигрышей. "Красные дьяволы" одолели Ливерпуль (4:0), Мельбурн Виктори (4:1) и Кристал Пэлас (3:1).

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий