Роналду до сих пор не вернулся в расположение манкунианцев, которые уже активно готовятся к новому сезону. Официальная причина – семейные обстоятельства. Однако, по информации СМИ, Криштиану настроен покинуть МЮ, чтобы иметь возможность играть в Лиге чемпионов.

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Главной проблемой остается отсутствие предложений. Практически ни один топ-клуб не проявил заинтересованности в этом переходе, не смотря на все старания Жорже Мендеша. Роналду даже просился в Реал, сообщает DefensaCentral. Однако Мадрид готов дать португальцу работу только после завершения карьеры игрока. Не удалось договориться и с Атлетико.

Отмечается, что Криштиану, чтобы приблизить трансфер, готов вдвое снизить свою зарплату. Манчестер Юнайтед платит ему около 30 млн евро в сезон. Пока Эрик Тен Хаг ждет возвращения 37-летнего форварда, а его агенты продолжают переговоры с другими клубами Европы.

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