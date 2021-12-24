Эвра в своем Instagram выложил веселый танец в костюме Санты-Клауса, сидящего на олене Рудольфе.

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"Если вы не верите в Санту, то должны сказать своему ребенку, что черный мини-Санта – настоящий. У Рудольфа (оленя – прим.) закружилась голова. Instagram, тебе пора заблокировать мой аккаунт. Я очень много развлекаюсь", – написал Евра в комментарии к видео.

Отметим, что в активе уже экс-футболиста Кубок французской лиги в составе Монако, пять титулов АПЛ, четыре Суперкубка Англии и одна победа в Лиге чемпионов вместе с МЮ, а также два чемпионства Серии А и Кубок Италии в составе Ювентуса. Также Эвра отыграл 81 матч за сборную Франции.

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