Эвра исполнил зажигательный танец в костюме Санты – забавное видео
Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра в своем стиле готовится к празднованию Рождества.
Эвра в своем Instagram выложил веселый танец в костюме Санты-Клауса, сидящего на олене Рудольфе.
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"Если вы не верите в Санту, то должны сказать своему ребенку, что черный мини-Санта – настоящий. У Рудольфа (оленя – прим.) закружилась голова. Instagram, тебе пора заблокировать мой аккаунт. Я очень много развлекаюсь", – написал Евра в комментарии к видео.
Отметим, что в активе уже экс-футболиста Кубок французской лиги в составе Монако, пять титулов АПЛ, четыре Суперкубка Англии и одна победа в Лиге чемпионов вместе с МЮ, а также два чемпионства Серии А и Кубок Италии в составе Ювентуса. Также Эвра отыграл 81 матч за сборную Франции.
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