Английская лига имеет строгие правила относительно прибыльности. Регламентом предусмотрено, что клубы могут понести максимальные убытки в размере 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.

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Ноттингем приобрел аж 42 игрока с момента своего выхода в АПЛ в мае 2022 года. Общая стоимость этих усилений составила около 250 миллионов фунтов стерлингов. Конечно, при подсчете любых убытков учитывается так называемая амортизация, поэтому суммы отдельных сделок распределяются на количество лет, прописанных в контракте отдельного футболиста. Ежегодные убытки команды составляют около 45 млн фунтов стерлингов, что больше, чем установленный лимит.

Как сообщает The Athletic, специальный комитет изучит деятельность Ноттингем Форест и примет решение о возможном наказании. Вердикт должны объявить до конца января текущего года.

Стоит напомнить, что за нарушение финансового фэйр-плей с Эвертона, за который выступает украинец Виталий Миколенко, было снято 10 очков.

Ноттингем сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице с 20 баллами в своем активе. Зону вылета команда опережает на пять очков.

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