Кубок Англии, 1/32 финала

Лутон – Болтон – 0:0

Вест Хэм – Бристоль Сити – 1:1

Голы: Боуэн, 4 – Конвей, 61

Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0

Голы: Фоден, 33, 65, Альварес, 37, Джексон, 58 (авт), Доку, 74

Ноттингем Форест – Блэкпул – 2:2

Голы: Домингес, 39, Гиббс-Вайт, 56 – Габриэл, 25, Морган, 27

В ранний вечерний слот играли сразу четыре представителя АПЛ, но только Манчестер Сити сумел без проблем оформить путевку в следующий раунд турнира. Вест Хэм очень быстро открыл счет в матче с Бристоль Сити, но середняк Чемпионшипа отыгрался во втором тайме. Ноттингему вообще пришлось спасаться после 0:2 с Блэкпулом. Лутон вообще играл против представителя третьего дивизиона, но в этом матче зрители так и не увидели голов. Так что всем этим соперникам придется встретиться еще раз.

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Пеп Гвардиола применил ротацию, что совсем не помогло Хаддерсфилду. Уже к перерыву "горожане" забили два безответных гола. Во втором тайме произошло важное событие. Кевин Де Брюйне снова сыграл за Ман Сити. Бельгиец пропустил почти пять месяцев (149 дней без футбола, если точно). Уже со своим капитаном на поле хозяева довели дело до унижения. В ворота Хаддерсфилда влетело еще три мяча. Один из них помог забить Де Брюйне, в активе которого ассист.