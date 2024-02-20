"В первом тайме нас не было на поле, а соперник был командой с новым тренером. Они имели определенное преимущество – мне показалось, что они играли хорошо. Мы были очень робкие и слишком часто делали все не так, как было нужно. Во втором тайме нам удалось сделать больше. Думаю, могли прибавить еще, но мы играли с сильным соперником.

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Кристал Пэлас забил хороший гол, но во втором тайме мы играли намного лучше. В какой-то степени я даже разочарован, потому что хочется побеждать в таких матчах, но и проигрывать тоже не хочется. А сегодня мы сделали все возможное, чтобы не проиграть", – цитирует Дайча официальный сайт Эвертона.

К слову, команда Виталия Миколенко не знает вкуса побед в рамках АПЛ уже более двух месяцев. В последний раз Эвертон сумел набрать три очка еще 12 декабря, когда обыграл Бернли. С тех пор "ириски" провели восемь поединков, в которых четыре раза проиграли и четыре раза играли вничью. Эвертон не в зоне вылета лишь благодаря дополнительным показателям, но Лутон еще имеет матч в запасе.

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