"У першому таймі нас не було на полі, а суперник був командою з новим тренером. Вони мали певну перевагу – мені здалося, що вони грали добре. Ми були дуже боязкі і занадто часто робили все не так, як було потрібно. У другому таймі нам удалося зробити більше. Думаю, могли додати ще, але ми грали з сильним суперником.

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Крістал Пелас забив хороший гол, але в другому таймі ми грали набагато краще. Якоюсь мірою я навіть розчарований, бо хочеться перемагати у таких матчах, але й програвати теж не хочеться. А сьогодні ми зробили все можливе, щоб не програти", – цитує Дайча офіційний сайт Евертона.

До слова, команда Віталія Миколенка не знає смаку перемог в рамках АПЛ уже понад два місяці. Востаннє Евертон зумів набрати три очки ще 12 грудня, коли обіграв Бернлі. Відтоді "іриски" провели вісім поєдинків, в яких чотири рази програли і чотири рази грали внічию. Евертон не в зоні вильоту лише завдяки додатковим показникам, але Лутон ще має матч у запасі.

Евертон врятувався від поразки Крістал Пелас і покинув зону вильоту – з-під Миколенка забили розкішний гол