Миколенко отыграл весь матч и был очень активным. В обороне выполнил по одному перехвату и выносу мяча. Значительно активнее был впереди, что и неудивительно, ведь Эвертон большинство времени атаковал, по крайней мере пытался. В активе украинца три ключевых передачи и один заблокированный удар.

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По оценкам профильных изданий, Виталий стал одним из лучших в своей команде. Авторитетное LiverpoolEcho поставило нашему земляку 7 баллов (как и еще трем игрокам, выше балл только у Джеймса Тарковски – 8). "Дисциплинированно играл на позиции левого защитника. Хорошо действовал в обороне, по возможности помогал впереди", – пишут об игре украинца.

Еще одно местное издание GoodisonNews было значительно жестче в своих оценках. Но не к Миколенко, которому выделили 6 баллов. Больше только у Тарковски, Макнила и Онана. О действиях Виталия написали следующее: "Игрок сборной Украины создавал угрозу, организовав доставку нескольких хитрых мячей в штрафную площадь. К сожалению, во втором тайме мы не забили великолепным залпом, который был хорошо заблокирован защитой Кристал Пэлас".

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