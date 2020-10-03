Эвертон уверенно дома одолел Брайтон (4:2) в рамках 4-го тура АПЛ, что стало для "ирисок" уже 7-й победой на старте нынешнего сезона подряд. Ливерпульцы 4 раза побеждали во внутреннем чемпионате и трижды в Кубке Лиги.

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Последний раз такое достижение Эвертон покорял 125 лет назад – в сезоне 1894/95, сообщает Opta Sports.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии "ириски" финишировали на 12-й строчке турнирной таблицы.

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