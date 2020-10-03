Эвертон впервые за 125 лет завоевал 7 побед подряд на старте сезона
21:05 - Читати українською
Подопечные Карло Анчелотти сейчас демонстрируют невероятную форму.
45+2’ Йерри Мина
52’ Хамес Родригес
70’ Хамес Родригес
Нил Мопей 41’
Иве Биссума 90+2’
41’ Нил Мопей
45+2’ Йерри Мина
52’ Хамес Родригес
70’ Хамес Родригес
90+2’ Иве Биссума
Эвертон уверенно дома одолел Брайтон (4:2) в рамках 4-го тура АПЛ, что стало для "ирисок" уже 7-й победой на старте нынешнего сезона подряд. Ливерпульцы 4 раза побеждали во внутреннем чемпионате и трижды в Кубке Лиги.
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Последний раз такое достижение Эвертон покорял 125 лет назад – в сезоне 1894/95, сообщает Opta Sports.
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Англии "ириски" финишировали на 12-й строчке турнирной таблицы.
Эвертон благодаря дублю Хамеса одолел Брайтон и возглавил АПЛ с идеальными показателями, Челси разгромил КП
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