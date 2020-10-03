Евертон впевнено вдома здолав Брайтон (4:2) в рамках 4-го туру АПЛ, що стало для "ірисок" вже 7-ю перемогою на старті нинішнього сезону поспіль. Ліверпульці 4 рази перемагали у внутрішньому чемпіонаті і тричі у Кубку ліги.

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Востаннє таке досягнення Евертон підкорював 125 років тому – у сезоні 1894/95, повідомляє Opta Sports.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіонату Англії "іриски" фінішували на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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