Реал в который раз заподозрили в сокрытии реальных сумм за трансферы игроков.

Мадридцы отпустили Хамеса Родригеса в Эвертон бесплатно, а не за ранее указанные 22 млн евро, информирует Transfermarkt.

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Английский клуб пообещал Реалу около 20% из возможной последующей продажи колумбийца. "Сливочные" согласились на такие условия, чтобы избавиться от большой зарплаты Хамеса. Полузащитник формально стал одним из самых дорогих свободных агентов в истории, поскольку его рыночная цена составляет 32 млн евро.

Напомним, Родригес присоединился к Реалу в 2014 году из Монако за 75 млн евро. В футболке мадридцев провел 125 матчей, забил 37 голов и отдал 42 ассиста.

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