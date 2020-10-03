В рамках 4-го тура АПЛ Кристал Пэлас на выезде разгромно уступил Челси. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Англии 2020/21, 4-й тур

Челси – Кристал Пэлас – 4:0

Голы: Чилвел, 50, Зума, 66, Жоржинью, 78 (пен), 82 (пен)

Эвертон – Брайтон – начало в 17:00

Лидс – Манчестер Сити – начало в 19:30

Ньюкасл – Бернли – начало в 22:00

В первом матче уик-энда встретились Челси и Кристал Пэлас. С первых минут "синие" захватили инициативу на поле и выглядели значительно увереннее. Однако, несмотря на несколько стопроцентных моментов, в первом тайме зрители голов не увидели.

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Сразу после перерыва Чилвел своевременно ворвался в штрафную и на добивании отправил мяч в сетку. Для воспитанника "лисов" этот гол стал дебютным в составе Челси. Чуть позже, на 66-й, преимущество закрепил Зума, который головой замкнул навес Чилвела в штрафную. На 78-й и 82-й рефери назначил два пенальти за фолы во вратарской площадке и оба из них в ворота "орлов". Их уверенно и без особых проблем реализовал Жоржиньо. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромное поражение Кристал Пэлас – 4:0.

Челси завоевывает вторую победу в этом сезоне и поднимается на 4-ю строчку турнирной таблицы имея в своем активе 7-м зачетных баллов, а Кристал Пэлас остается на 8-м месте первенства с 6-ю пунктами.

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