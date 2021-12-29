Эвертон требует объяснений насчет переноса матча с Манчестер Сити
Эвертон выступил с заявлением относительно решения перенести поединок 16-го тура АПЛ против Манчестер Сити на неопределенный срок.
"Эвертон жалеет о переносе матча с Манчестер Сити – мы жалеем не только из-за двух тысяч зрителей, которые должны были присутствовать на самом матче, но и из-за болельщиков по всему миру. Наши игроки, тренеры и все на Гудисон Парк были готовы к матчу. День игры – важнейший в нашем календаре. А это был важный матч.
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Несмотря на то, что Эвертон всегда ставит безопасность общественности превыше всего, мы сделаем запрос о полном раскрытии информации, которую Манчестер Сити предоставил АПЛ, чтобы понять, почему было принято такое решение", – говорится в заявлении на официальном сайте Эвертона.
Отметим, что матч был отменен из-за вспышки COVID-19 в составе Манчестер Сити. По рекомендациям Премьер-лиги поединок перенесли. С таким предложением согласились оба клуба.
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