"Евертон шкодує про перенесення матчу з Манчестер Сіті – ми шкодуємо не тільки через дві тисячі глядачів, які мали бути присутні на самому матчі, а й через уболівальників по всьому світу. Наші гравці, тренери і всі на Гудісон Парк були готові до матчу. День гри – найважливіший в нашому календарі. А це був важливий матч.

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Незважаючи на те, що Евертон завжди ставить безпеку громадськості понад усе, ми зробимо запит щодо повного розкриття інформації, яку Манчестер Сіті надав АПЛ, щоб зрозуміти, чому було ухвалене таке рішення", – йдеться у заяві на офіційному сайті Евертона.

Зазначимо, що матч був скасований через спалах COVID-19 у складі Манчестер Сіті. За рекомендаціями Прем'єр-ліги поєдинок перенесли. З такою пропозицією погодились обидва клуби.

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