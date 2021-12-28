Для безопасности представители Манчестер Сити и Эвертона решили не проводить поединок сегодня.

Матч 16-го тура АПЛ Эвертон – Манчестер Сити отменен из-за ряда положительных тестов на COVID-19 в "горожан", сообщает официальный сайт клуба.

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По рекомендациям Премьер-лиги поединок перенесли. С таким предложением согласились оба клуба. Ранее стало известно, что среди инфицированных у Сити – форвард Габриэл Жезус и защитник Кайл Уокер.

Перед 16-м АПЛ туром Эвертон расположился на второй строчке турнирной таблицы, Манчестер Сити – 6-й.

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