Эвертон – Манчестер Сити: матч отменили из-за вспышки коронавируса в команде Гвардиолы
18:22 - Читати українською
Для безопасности представители Манчестер Сити и Эвертона решили не проводить поединок сегодня.
Матч отменен
Матч 16-го тура АПЛ Эвертон – Манчестер Сити отменен из-за ряда положительных тестов на COVID-19 в "горожан", сообщает официальный сайт клуба.
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По рекомендациям Премьер-лиги поединок перенесли. С таким предложением согласились оба клуба. Ранее стало известно, что среди инфицированных у Сити – форвард Габриэл Жезус и защитник Кайл Уокер.
Перед 16-м АПЛ туром Эвертон расположился на второй строчке турнирной таблицы, Манчестер Сити – 6-й.
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