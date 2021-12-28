Вест Хэм разошелся миром с Брайтоном в 15 туре Премьер-лиги. "Молотки" по ходу матча дважды уступали в счете, но точные удары Бенджамина Джонсона и Томаша Соучека позволили команде Дэвида Мойеса добыть важный зачетный балл, который удержал лондонцев в топ-10 турнирной таблицы. Учитывая ход поединка, то и ничью с борцом за выживание можно считать успехом для Вест Хэма, который не может выиграть уже 3 матча подряд. Интересно, что уже в 7-м поединке чемпионата Англии "молоты" не могут одолеть Брайтон – 4 ничьи и 3 поражения. Лондонская команда еще никогда не обыгрывала "чаек" в АПЛ.

Андрей Ярмоленко получил свой шанс от Дэвида Мойеса, который не слишком доверяет хавбеку. Украинец вышел на поле сразу после перерыва вместо Джаррода Боуэна – столько игрового времени наш вингер еще не получал в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Это было седьмое появление Андрея в АПЛ 2020/21, но до вчерашнего дня максимумом для украинца были 38 минут в противостоянии с Манчестер Сити.

Ярмоленко помог в голевых атаках – видеообзор матча Вест Хэм – Брайтон – 2:2

Можно с уверенностью утверждать, что Ярмоленко в игре с Брайтоном не разочаровал. Атакующий хав сборной Украины принял активное участие в первом голе Вест Хэма. Андрей в фирменном стиле расшатал оппонента и навесил в штрафную, после чего возникла суматоха, в которой лучше всех сориентировался Джонсон. И моменте со вторым голом не обошлось без украинца – Ярмола принял участие в атаке, которая привела к угловому, подачу которого замкнул Соучек.

Андрей ни разу не пробил по воротам Брайтона, но эпизодически обострял ситуацию на правом фланге атаки – именно оттуда в итоге и пришел первый гол "молотов". Единственная попытка дриблинга украинца оказалась успешной, а еще стоит обратить внимание на высокую точность передач (95%) – 18 из 19-ти пасов Ярмоленко нашли адресатов. Ярмоленко выиграл все 3 единоборства, заработал на себе 1 фол, а также 6 раз потерял мяч. У Боуэна, которого заменил украинец, несколько худшие показатели – 10 потерь.

Тепловая карта Ярмоленко в матче Вест Хэм – Брайтон

Статистический портал Sofa Score поставил Андрею 7.0 – это 5 балл среди всех игроков Вест Хэма в поединке (выше только у Лансини, Бальбуэна, Соучека и Джонсона). Украинца оценили выше Джаррода Боуэна, который является главным конкурентом Ярмолы на позиции правого вингера (6.8).

WhoScored оценили игру Ярмоленко несколько скромнее – всего 6.5, но все равно это второй лучший показатель среди атакующих футболистов Вест Хэма (лучшим стал лишь Лансини – 7.0).

Standard отметил удачный выход украинца на замену после перерыва. "Андрей Ярмоленко и Мануэль Лансини спасают день для Дэвида Мойеса". Оценка 7.0 – так же оценили лишь Джонсона и Лансини.

90min тоже поставил украинцу "семерку". "Ярмоленко использовал свои физические данные, чтобы оказать давление на оборону Брайтона. Нанес сопернику определенные проблемы, которые в итоге привели к забитому мячу лондонцев", – отмечает издание игру нашего вингера. "Семерку" Ярмоленко получил также от Eurosport и Sky Sports, которые ограничились лишь самим фактом оценки без ее объяснения.

Портал Football.London был более критичным к 31-летнего украинцу – только "шестерка". "Казалось, что Ярмоленко снова разочарует, но именно после его навеса в штрафной Брайтона возник хаос, приведший к первому голу. В течение отведенного ему времени создавал определенную угрозу для соперника", – подчеркивают эксперты издания, которые нашли определенный огрех в игре Андрея. По их мнению, украинец должен быстрее принимать решения, ведь АПЛ не прощает медлительности.

Уже 29 декабря Вест Хэм проведет последний матч в году – соперником "молотков" станет Саутгемптон, который после удачной серии тоже подзабыл вкус побед. А первого января Ярмоленко и Ко откроют 2021-й год поединком против Эвертона. Дэвид Мойес практически наверняка предоставит украинцу игровое время хотя бы в одном из этих матчей, ведь без ротации в условиях насыщенного графика обойтись невозможно. Андрей все еще не совершил ни одного результативного действия за 151 сыгранную минуту в текущем чемпионате Англии, но был близок к этому в игре с Брайтоном. Возможно, лидер сборной Украины уже в ближайшие дни приготовит нам новогодний подарок?

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