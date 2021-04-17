Тоттенхэм на выезде встречался с Эвертоном – битва претендентов на еврокубки. В первом тайме команды обменялись голами – у "шпор" отметился Кейн, а у "ирисок" на 31-й минуте 11-метровый реализовал Сигурдссон.

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После перерыва Сигурдссон оформил дубль, реализовав выход один на один, но команду Моуринью снова спас Кейн. Харри пушечным ударом под перекладину из пределов штрафной сравнял счет и установил окончательный итог матча. 2:2 – Тоттенхэм пока 7-й, Эвертон на 8-м месте.

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