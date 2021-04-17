Тоттенхем на виїзді зустрічався з Евертоном – битва претендентів на єврокубки. У першому таймі команди обмінялись голами – у "шпор" відзначився Харрі Кейн, а у "ірисок" на 31-й хвилині 11-метровий реалізував Сігурдссон.

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По перерві Сігурдссон оформив дубль, реалізувавши вихід віч-на-віч, але команду Моурінью знову врятував Кейн. Харрі гарматним ударом під поперечину з меж штрафного зрівняв рахунок і встановив остаточний підсумок матчу. 2:2 – Тоттенхем наразі 7-й, Евертон на 8-му місці.

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