Челси отказался от лидера Вест Хэма ради звездочки из Бундеслиги – сумма трансфера на уровне Холанда и Санчо
Лондонский Челси изменил свои приоритеты в поисках усиления полузащиты.
Лондонцы больше не считают Деклана Райса приоритетной целью на летнее трансферное окно. Челси настроен переманить Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии, утверждает Eurosport.
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По информации издания, потенциальный трансфер может стоить Челси сумму наравне с другими звездами "шмелей" – Джейдоном Санчо и Эрлингои Холандом. Речь идет ориентировочно о 100 млн евро. В Лондоне убеждены, что Беллингем может стать ключевым элементом команды на долгие годы.
Добавим, что юный (17 лет) англичанин проводит только первый сезон в Германии, но уже успел заявить о себе на всю Европу, забив гол в четвертьфинале ЛЧ против Манчестер Сити. Всего в нынешнем сезоне Беллингем сыграл за Боруссию 39 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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