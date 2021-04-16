Лондонцы больше не считают Деклана Райса приоритетной целью на летнее трансферное окно. Челси настроен переманить Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии, утверждает Eurosport.

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По информации издания, потенциальный трансфер может стоить Челси сумму наравне с другими звездами "шмелей" – Джейдоном Санчо и Эрлингои Холандом. Речь идет ориентировочно о 100 млн евро. В Лондоне убеждены, что Беллингем может стать ключевым элементом команды на долгие годы.

Добавим, что юный (17 лет) англичанин проводит только первый сезон в Германии, но уже успел заявить о себе на всю Европу, забив гол в четвертьфинале ЛЧ против Манчестер Сити. Всего в нынешнем сезоне Беллингем сыграл за Боруссию 39 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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