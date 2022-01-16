Эвертон рассматривает 5-х кандидатов после увольнения Бенитеса – Миколенко может тренировать легенда Челси
Руководство Эвертона срочно ищет главного тренера.
В список потенциальных кандидатов Эвертона на должность наставника вошли: Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни (Дерби Каунти), Грэм Поттер (Брайтон), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и экс-тренер Лиона Руди Гарсия, сообщает Sky Sports.
Эвертон официально уволил Бенитеса, который был инициатором трансфера Миколенко
Вакантное место в лагере Эвертона появилось после поражения от Норвича (1:2), которое стало последним матчем Рафаэля Бенитеса у руля "ирисок". Испанский специалист возглавил команду летом.
После 19 туров АПЛ Эвертон расположился на 16-й строчке турнирной таблицы.
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