Евертон розглядає 5-х кандидатів після звільнення Бенітеса – Миколенка може тренувати легенда Челсі
Керівництво Евертона терміново шукає головного тренера.
До списку потенційних кандидатів Евертона на посаду наставника увійшли: Френк Лемпард, Вейн Руні (Дербі Каунті), Грем Поттер (Брайтон), Роберто Мартінес (збірна Бельгії) та екс-тренер Ліона Руді Гарсія, повідомляє Sky Sports.
Евертон офіційно звільнив Бенітеса, який був ініціатором трансферу Миколенка
Вакантне місце у таборі Евертона з'явилось після поразки від Норвіча (1:2), яка стала останнім матчем Рафаеля Бенітеса біля керма "ірисок". Іспанський фахівець очолив команду влітку.
Після 19-ти турів АПЛ Евертон розташувався на 16-й сходинці турнірної таблиці.
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