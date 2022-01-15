Теоретически Эвертон подошел к отчетному матчу в благоприятное время. "Ириски" отдыхали целую неделю (встречу с Лестером перенесли), а Норвич три дня назад уступил Вест Хэму, потерпев шестое поражение подряд в рамках АПЛ. Также Рафаэль Бенитес получил солидное усиление – вернулся Доминик Калверт-Льюин. Лидер атак мерсисайдцев пропустил более четырех месяцев из-за травмы.

Вулверхэмптон уверенно переиграл Саутгемптон, Уотфорд на последних минутах спас ничью с Ньюкаслом

Виталий Миколенко дебютировал в АПЛ. Украинец достаточно неплохо отыграл кубковый матч и сохранил свое место в старте. Против Халл Сити начало было ужасным – экс-игрок Динамо стал одним из виновников пропущенного мяча уже на первой минуте. Выдержки хватило, чтобы собраться и дальше действовать более уверенно. Все ждали прогресса против последней команды АПЛ. Последнее касается не только нашего земляка, но и всей его команды.

Первый тайм прошел в совершенно равной борьбе. Правда, Норвич имел свои три минуты славы. Миколенко не уследил за Серджентоном (кстати, на тот момент уже во второй раз). Американец с фланга прострелил вдоль вратарской. На пути мяча оказался Майкл Кин. Он пытался выбить, а вместо этого шокировал Пикфорда. 0:1 на 16-й минуте. Немногим позже во второй раз "ирискам" пришлось выполнять свободный удар в центре поля. Ошибка защиты, за которую "канарейки" мгновенно наказывают. Забил Адам Ида.

Манчестер Сити минимально переиграл Челси – де Брюйне пушкой выбил Тухеля из претендентов на титул

Возможно, кто-нибудь и второй мяч захочет повесить на украинца. Да, именно он был за спиной форварда, когда тот отмечался. Однако посмотрим на эпизод повнимательнее. Эвертон строит позиционную атаку. Транзитом через центрбеков гости изменяют фланг наступления. В начале эпизода Миколенко закономерно размещался высоко. Как только мяч с его бровки пошел на противоположную, защитник стал опускаться ниже. Все, как по инструкции для начинающих. Кто же виноват, что "ириски" грубо ошиблись уже на второй передаче. Да еще и опорный полузащитник не следит за своим оппонентом. Даже в такой ситуации Виталий первым добежал до игрока, наносившего решающий удар. Жаль, что было слишком поздно.

Оформив такое комфортное преимущество, Норвич совсем не препятствовал Эвертону строить атаки. Подопечные Рафы Бенитеса за эти 25 с лишним минут не создали ничего угрожающего. Был шанс у Миколенко, но его удар из-за пределов штрафной был направлен в сторону углового флажка. Пожалуй, это самая лучшая иллюстрация игры гостей в первой половине.

Пятнадцать минут перерыва Рафаэль Бенитес откровенно упустил. По крайней мере, игра его команды даже не намекала, что работа над ошибками была проведена. Начало первого тайма было за хозяевами. Пытался помочь Норвичу даже Миколенко. Виталий возвращал мяч на своего голкипера и совсем не заметил там соперника. Катастрофы удалось избежать благодаря промаху Иды. Очевидно, Адам и сам не надеялся на такую ​​щедрость.

Парадокс, но этот переполох помог Эвертону. Лишь после этого "ириски" заиграли по-настоящему. Помогла и двойная замена. Появились Эрри Мина и Ришарлисон. Каких-нибудь пять минут понадобилось бразильцу, чтобы сократить отставание в счете. Миколенко в соавторах шедевра. После подачи с угла поля мяч улетел на противоположный фланг. Там его догнал украинец и снова направил в штрафную. Там Крул неуверенно сыграл на выходе. Ришарлисон разобрался как можно лучше – гол ударом через себя. Оставалось еще полчаса.

Кратковременное затишье, и Эвертон снова наседает. Миколенко убегает левым флангом, его прихватил Пукки. Желтая карточка для фина. Стандарт и пожар в штрафной Норвича. Калверт-Льюин бил с нескольких метров. Тим Крулл вовремя сблизился и забрал мяч. В своей лучшей форме форвард такими моментами не пренебрегает.

Эвертон не сдавался и ближе к завершению матча все крепче наседал на ворота соперника. Миколенко получил мяч на фланге в хорошей позиции, но навес получился неудачным – слишком высоко. Арбитр компенсировал аж семь минут, однако гости почему-то не спешили этим пользоваться. В этот период "канарейки" даже были ближе к тому, чтобы забить третий. В заключение отметим, что Миколенко получил хорошие оценки от статистических порталов. SofaScore поставила ему 6,7 (третий балл в команде). WhoScored раскошелился на 6,8 (все то же третье место в Эвертоне).

Благодаря неожиданной победе Норвич прервал 6-матчевую серию поражений и покинул последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ. Правда, у Бернли сыграно на четыре матча меньше. В свою очередь, Эвертон продолжил безвыигрышную серию до четырех поединков (из них – три поражения). "Ириски" остались пятнадцатыми.