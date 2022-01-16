"Ириски" посреди сезона остались без главного тренера. Рафаэль Бенитес больше не будет работать с мерсисайдцами.

61-летний испанский специалист официально уволен с должности главного тренера Эвертона, сообщает пресс-служба клуба . Стороны досрочно расторгли контракт.

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Последней каплей стало поражение от худшей команды чемпионата – Норвича (1:2). Эвертон набрал очко в последних 4 турах АПЛ и опережает зону вылета всего на 6 пунктов, расположившись на 16-й строчке. Имя нового тренера должны объявить позже.

Напомним, Рафаэль пришел в Эвертон в июле 2021-го, сменив на посту Карло Анчелотти, перебравшегося в Реал. Именно Бенитес был инициатором приглашения Виталия Миколенко в команду.

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