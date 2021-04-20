"Эвертон расстроен и разочарован тем, что шесть клубов выдвинули предложение о создании сепаратистской лиги. Шесть клубов действуют исключительно в своих интересах. Шесть клубов, порочащих репутацию нашей лиги и игры. Шесть клубов предпочитают неуважительно относиться ко всем другим клубам, с которыми они сидят за столом Премьер-лиги. Шесть клубов воспринимают это как должное и даже предают большинство футбольных болельщиков в нашей стране и за ее пределами.

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В это время национального и международного кризиса, в этот определяющий период для нашей игры, клубы должны совместно работать над идеалами этой игры и ее сторонников. Вместо этого эти клубы тайно сговорились вырваться из футбольной пирамиды, которая так хорошо им служила. В этой пирамиде Эвертон приветствует КАЖДЫЙ клуб, будь-то Лестер Сити, Аккрингтон, Гиллингем, Линкольн Сити, Моркам, Саутенд Юнайтед, Ноттс Каунти и другие, которые на протяжении всей истории игры обогащали жизни своих болельщиков. И наоборот.

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Самопровозглашенная Супершестерка, похоже, намерена лишить болельщиков прав на игру, в том числе и своих собственных, поставив под угрозу саму структуру, лежащую в основе игры, которую мы любим. Ответная реакция понятна и заслуженная. Она должна быть выслушана. Эта нелепая самоуверенность не нужна футболу за пределами клубов, которые разработали этот план. От имени всех, кто связан с Эвертоном, мы уважительно просим отозвать эти предложения и положить конец личным встречам и подрывной деятельности, которые привели нашу прекрасную игру к, возможно, самой низкой точке доверия.

Наконец, мы хотели бы попросить владельцев, президентов и членов правления шести клубов помнить о привилегированном положении, которое они занимают – не только как хранители своих клубов, но и охранники игры. К ответственности, которую они несут, следует относиться серьезно. Мы настоятельно призываем их всех подумать о том, каким они хотят видеть свое наследие", – говорится в заявлении на официальном сайте Эвертона.

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