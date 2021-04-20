Европейские фанаты выразили свое мнение по Суперлиге, которая вызвала эффект информационной "бомбы".

Агентство Opinionway с 10 по 15 февраля проводило опрос болельщиков из Испании (804 человека), Италии (835), Германии (812), Англии (812) и Франции (800). Всем был задан одинаковый вопрос: "Поддерживаете ли вы создание Суперлиги с 15 клубами-учредителями и 5 приглашенными?".

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В каждой стране большинство опрошенных выступило за революционный турнир, который должен заменить Лигу чемпионов, информирует La Sexta. Наибольшая поддержка среди испанцев – 76% респондентов за Суперлигу. Наименьший интерес у англичан и немцев – 59 и 57% соответственно.

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Напомним, в список клубов-основателей вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан ).

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