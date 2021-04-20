Легенда Манчестер Юнайтед Гари Невилл не понимает, по какому принципу отбирались команды в Европейскую Суперлигу.

"На данный момент я лучше посмотрю на чемпионов Сан-Марино, чем на игру двух лондонских клубов. Я не знаю, как они заслужили приглашение в Суперлигу. Арсенал и Тоттенхэм – это посмешище", – цитирует Невилла Squawka.

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После 32-х туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке, а "канониры" занимают 9-е место.

Напомним, в скандальную Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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