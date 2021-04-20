"Евертон засмучений і розчарований тим, що шість клубів висунули пропозицію щодо створення сепаратистської ліги. Шість клубів діють виключно в своїх інтересах. Шість клубів ганьблять репутацію нашої ліги і гри. Шість клубів вважають за краще нешанобливо ставитися до всіх інших клубів, з якими вони сидять за одним столом Прем'єр-ліги. Шість клубів сприймають це за належне і навіть зраджують більшість футбольних уболівальників в нашій країні та за її межами.

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В цей час національної і міжнародної кризи, у цей визначальний період для нашої гри, клуби повинні спільно працювати над ідеалами цієї гри та її прихильників. Замість цього ці клуби таємно змовилися вирватися з футбольної піраміди, яка так добре їм служила. У цій піраміді Евертон вітає КОЖЕН клуб, чи то Лестер Сіті, Аккрінгтон, Гіллінгем, Лінкольн Сіті, Моркам, Саутенд Юнайтед, Ноттс Каунті і інші, які протягом всієї історії гри збагачували життя своїх уболівальників. І навпаки.

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Самопроголошена Супершістка, схоже, має намір позбавити уболівальників прав на гру, зокрема і своїх власних, поставивши під загрозу саму структуру, що лежить в основі гри, яку ми любимо. Відповідна реакція зрозуміла і заслужена. Вона повинна бути вислухана. Ця безглузда самовпевненість не потрібна футболу за межами клубів, які розробили цей план. Від імені всіх, хто пов'язаний з Евертоном, ми шанобливо просимо негайно відкликати ці пропозиції і покласти край особистим зустрічам і підривній діяльності, які привели нашу прекрасну гру до, можливо, найнижчої точки довіри.

Нарешті, ми хотіли б попросити власників, президентів і членів правління шести клубів пам'ятати про привілейоване становище, яке вони займають – не тільки як хранителі своїх клубів, а й охоронці гри. До відповідальності, яку вони несуть, слід ставитися серйозно. Ми наполегливо закликаємо їх усіх подумати про те, яким вони хочуть бачити свою спадщину", – йдеться у заяві на офіційному сайті Евертона.

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