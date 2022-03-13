Миколенко дебютировал в Премьер-лиге еще в середине января. Украинец сыграл полный матч с Норвичем, но после этого больше не попадал в стартовый состав Эвертона на матч чемпионата. В прошлый уик-энд Виталий вышел против Тоттенхэма, когда команда уже была разгромлена.

Сегодня на матч с Вулверхэмптоном украинец вернулся в старт. Судя по выбору Лэмпарда, Эвертон сыграет по схеме с тремя защитниками, а Миколенко, скорее всего, получит роль латераля.

Стартовый состав Эвертона: Пикфорд – Кенни, Коулмэн, Холгейт, Годфри, Миколенко – Дукуре, ван де Беек – Гордон, Ришарлисон, Грэй.

Эвертон ужасно выступает – одна победа в 10 последних турах. "Ириски" находятся непосредственно над зоной вылета, имея одно очко преимущества.

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