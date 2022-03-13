Андрей Ярмоленко роскошно вышел на замену в матче 29-го тура АПЛ против Астон Виллы.

На 52-й минуте украинец заменил травмированного Майкла Антонио. Домашние трибуны лондонцев сразу поддержали Андрея громкими аплодисментами.

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Ярмоленко отблагодарил мастерским голом. На 70-й минуте вингер Вест Хэма принял передачу в штрафной площадке, а вторым касанием выкрутил мяч точно в ворота. Герой эпизода не смог сдержать слез под еще более мощную овацию фанатов, чем в начале тайма.

В последний раз в рамках АПЛ Ярмоленко забивал 26 июля 2020 года. Символизм – тогда украинец тоже вышел на замену и поразил ворота Астон Виллы.