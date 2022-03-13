Ярмоленко забил эффектный гол после полутора лет молчания в АПЛ – украинец заплакал, а трибуны взорвались овацией
17:43 - Читати українською
Андрей Ярмоленко роскошно вышел на замену в матче 29-го тура АПЛ против Астон Виллы.
90' live
70’ Андрей Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
Джейкоб Рэмзи 90’
70’ Андрей Ярмоленко
82’ Пабло Форналс
90’ Джейкоб Рэмзи
На 52-й минуте украинец заменил травмированного Майкла Антонио. Домашние трибуны лондонцев сразу поддержали Андрея громкими аплодисментами.
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Ярмоленко отблагодарил мастерским голом. На 70-й минуте вингер Вест Хэма принял передачу в штрафной площадке, а вторым касанием выкрутил мяч точно в ворота. Герой эпизода не смог сдержать слез под еще более мощную овацию фанатов, чем в начале тайма.
В последний раз в рамках АПЛ Ярмоленко забивал 26 июля 2020 года. Символизм – тогда украинец тоже вышел на замену и поразил ворота Астон Виллы.
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