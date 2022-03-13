Уже на 18 секунді Гордон виграв підбирання і скинув на Рішарлісона. Ефектній дальній спробі бразильця забракло зовсім трохи. Розкішне закидання через пів поля від Миколенка, який вийшов у матчі АПЛ з перших хвилин вперше за 2 місяці. Той же Рішарлісон вибіг на побачення з голкіпером, але програв дуель Са. Перший влучний удар на 6 хвилині матчу. Кореєць Хванг розлютив фанатів Евертона. Спочатку нападник 3 хвилин лежав на газоні, а потім вирішив повернутися у гру. Однак у підсумку таки попросив заміну, через хвилину знову завалившись на газон.

Евертон – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Інший фулбек "ірисок" Коулмен вивів цього разу Грея під кутом віч-на-віч з Са. Жозе і тут впорався відмінно. Миколенко невдало поставив спину Хіменесу і впав. Мексиканець прорвався на вільну позицію, але не прошив Пікфорда з кількох метрів. Той же Рауль безуспішно спробував ударом через себе забити після подачі Поденсе, коли пройшла контратака в зоні Миколенка, який у той момент перебував ближче до чужих воріт.

У компенсований до першого тайму час Віталій уже класно спрацював. Захисник збірної України не купився на кілька обманних фінтів Поденсе і завдяки розумному виборові позиції відібрав м'яч та змусив суперника фолити. Хонні таки обіграв екс-динамівця і майже продерся у штрафний, але Гордон підстрахував. Загалом рівний тайм, однакова кількість ударів (по 4). Вулвз передбачувано більше контролюють м'яч (56%), в Евертона трохи кращі моменти (0,32:0,21 xG). Миколенко – з одним із найкращих балів від Sofascore (6,9).

На старті другої половини 22-річний українець дозволив Хонні легко себе пройти. Довелося фолити. Небезпечний штрафний не призвів до гостроти. атака з флангу на фланг, Миколенко не встигає накрити подачу Невеша, якого випустив на оперативний простір Гордон. Коаді розстріляв партнера по збірній Англії. Кенні випустив Хіменеса на черговому стандарті. Форвард "вовків" пробачив. Евертон почав прокидатися лише ближче до 55 хвилини. Два моменти створив своїми подачами Гордон. Спочатку гості ледь самі собі не забили, а потім Рішарлісон дивом не влучив з воротарського.

Деле Аллі замінив на 59 хвилині Миколенка. Ситуацыя не покращилася. Вулверхемптон зовні ще легше почав проходити центр поля, не відчуваючи особливих проблем на своїй половині. Згодом двічі таки вдалося довести снаряд до Рішарлісона. Бразилець загубив ще 2 фантастичні моменти. Кенні, який раніше підміняв Миколенка, отримав другу жовту на 78 хвилині. Уотфорд, який посідає 18 місце в зоні вильоту, в паралельному матчі переміг Саутгемптон на виїзді, зрівнявшись з Евертоном за очками. Відтак команда Лемпарда ще на крок наблизилася до пониження у класі.

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