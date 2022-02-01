Эвертон в последний день трансферного окна успел пригласить несколько игроков для усиления полузащиты.

Деле Алли переехал из Тоттенхэма на Гудисон Парк, сообщает официальный сайт "ирисок". Договор рассчитан на 2,5 года.

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Клубы решили не разглашать сумму трансфера. ВВС сообщает, что компенсация будет зависеть от выступлений Алли в футболке Эвертона. К примеру, мерсисайдцы заплатят 10 млн фунтов за первые 20 официальных матчей хавбека, а в общей сложности Тоттенхэм может получить до 40 млн фунтов. В свое время Алли считался одним из главных талантов Англии, однако последние сезоны откровенно проваливает. В текущей кампании 25-летний хавбек провел 18 матчей, в которых оформил 2 гола и один ассист.

Напомним, еще раньше Эвертон арендовал Донни ван де Беека, который сдеградировал в составе Манчестер Юнайтед.

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