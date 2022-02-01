Евертон у останній день трансферного вікна встиг запросити кількох гравців для підсилення півзахисту.

Деле Аллі переїхав з Тоттенхема на Гудісон Парк, повідомляє офіційний сайт "ірисок". Контракт розрахований на 2,5 роки.

Лемпард розкрив мотиви приходу в Евертон – перше послання легенди для Миколенка та інших гравців

Клуби вирішили не розголошувати суму трансферу. ВВС повідомляє, що компенсація буде залежати від виступів Аллі у футболці Евертона. Наприклад, мерсисайдці заплатять 10 млн фунтів за перші 20 офіційних матчів хавбека, а загалом Тоттенхем може отримати до 40 млн фунтів. Свого часу Аллі вважався одним з головних талантів Англії, проте останні сезони відверто провалює. У поточній кампанії 25-річний хавбек провів 18 матчів, в яких оформив 2 голи і один асист.

Нагадаємо, ще раніше Евертон орендував Донні ван де Беека, який здеградував у складі Манчестер Юнайтед.

Трансферний дедлайн, зима 2022: Барса підписала Обамеянга, Дембеле залишається, провал Ліверпуля, активні Юве і Ньюкасл