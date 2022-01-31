"Для меня большая честь – представлять клуб такого масштаба и руководить командой с такими традициями, как Эвертон. Я очень голоден к работе, хочу как можно быстрее начать работать. Поговорив с руководством клуба, я проникся их страстью и амбициями. Надеюсь, они тоже почувствовали мои амбиции и желание отдаваться полностю.

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Важно, с какой страстью болельщики Эвертона относятся к клубу. Нам, как команде из АПЛ, это очень нужно. Это двусторонняя связь. Эвертон – уникальный клуб, в котором действительно понимаешь, чего хотят болельщики. Их главное требование – борьба и самоотдача, именно эти компоненты должны стать основными для нас.

Моим первым посланием для игроков будет то, что мы должны объединиться ради общей цели. Мы будем пытаться делать свою работу, и я знаю, что болельщики нас поддержат", – рассказал Лэмпард в эфире YouTube-канала Эвертона.

"Ириски" занимают 16 место в АПЛ. Дебютным матчем 43-летнего Лэмпарда в Эвертоне станет поединок Кубка Англии против Брентфорда, который состоится 5 февраля.

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