Клуб Виталия Миколенко не просто поддерживает Украину, а перешел к реальным действиям.

"Все в Эвертоне по-прежнему поражены и расстроены ужасающими событиями, разворачивающимися в Украине. Эта трагическая ситуация должна быть прекращена как можно быстрее, и необходимо избегать любых дальнейших человеческих жертв.

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Игроки, тренерский штаб и все работающие в Эвертоне оказывают полную поддержку нашему игроку Виталию Миколенко и его семье и будут продолжать это делать.

Также клуб может подтвердить, что он немедленно приостановил все договоренности о коммерческом спонсорстве с российскими компаниями USM, Megafon и Yota", – говорится в сообщении на официальном сайте Эвертона.

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