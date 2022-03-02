Клуб Віталія Миколенка не просто підтримує Україні, а перейшов до реальних справ.

"Усі в Евертоні, як і раніше, вражені і засмучені жахливими подіями, що розгортаються в Україні. Ця трагічна ситуація має бути припинена якнайшвидше, і необхідно уникати будь-яких подальших людських жертв.

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Гравці, тренерський штаб та всі, хто працює в Евертоні, надають повну підтримку нашому гравцеві Віталію Миколенко та його сім'ї та продовжуватимуть це робити.

Також клуб може підтвердити, що він негайно призупинив усі домовленості про комерційне спонсорство з російськими компаніями USM, Megafon та Yota", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Евертона.

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