Украинец получил место в стартовом составе на матч 32 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция, начиная с 14:30 – на Setanta Sports, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Фрэнк Лэмпард третий раз подряд выпускает Миколенко в основе. Правда, две предыдущие встречи завершились поражениями. Эвертон уступил Вест Хэму и Бернли, приблизившись к зоне вылета на расстояние одного пункта.

В основе Манчестер Юнайтед следует отметить возвращение Криштиану Роналду после микротравмы. У Миколенко со сборной Украины уже был опыт победы над звездным португальцем (2:1, отбор Евро-2020).

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