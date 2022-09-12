Летом на 21-летнего таланта претендовал ряд иностранных клубов. Речь шла об Арсенале, Ювентусе, Байере, Брентфорде, Эвертоне и других. Однако Шахтер наотрез отказался продавать украинца даже за 30+ млн евро.

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Как информирует Liverpool Echo, "ириски" до сих пор стремятся подписать Мудрика. Они попытаются это сделать во время ближайшего трансферного окна. Альтернативой украинцу является вингер Ференцвароша Адама Траоре, прекрасно раскрывшийся под руководством Юрия Вернидуба в Шерифе в прошлом году.

К слову, в этом сезоне Михаил Мудрик провел за Шахтер 4 поединка во всех турнирах, отличившись голом и тремя результативными передачами.

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