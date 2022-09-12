Евертон не полишатиме спроб підписати Мудрика – трансфер планують на зиму
Вінгер Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик продовжує цікавити клуби з топ-чемпіонатів Європи.
Влітку на 21-річного таланта претендувала низка іноземних клубів. Йшлось про Арсенал, Ювентус, Байєр, Брентфорд, Евертон та інші. Проте Шахтар навідріз відмовився продавати українця навіть за 30+ млн євро.
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Як інформує Liverpool Echo, "іриски" досі прагнуть підписати Мудрика. Вони спробують це зробити під час найближчого трансферного вікна. Альтернативою українцеві є вінгер Ференцвароша Адама Траоре, який чудово розкрився під керівництвом Юрія Вернидуба у Шерифі торік.
До слова, цього сезону Михайло Мудрик провів за Шахтар 4 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись голом та трьома результативними передачами.
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