Влітку на 21-річного таланта претендувала низка іноземних клубів. Йшлось про Арсенал, Ювентус, Байєр, Брентфорд, Евертон та інші. Проте Шахтар навідріз відмовився продавати українця навіть за 30+ млн євро.

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Як інформує Liverpool Echo, "іриски" досі прагнуть підписати Мудрика. Вони спробують це зробити під час найближчого трансферного вікна. Альтернативою українцеві є вінгер Ференцвароша Адама Траоре, який чудово розкрився під керівництвом Юрія Вернидуба у Шерифі торік.

До слова, цього сезону Михайло Мудрик провів за Шахтар 4 поєдинки у всіх турнірах, відзначившись голом та трьома результативними передачами.

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