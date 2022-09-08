"Я – не украинский Неймар, я – украинский Мудрик. Это звучит лучше.

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Переход в АПЛ? Посмотрим зимой. Было много разговоров о возможном трансфере, о клубах, которые мной интересуются, но это нормально. Зимой посмотрим, что произойдет. Я считаю, что каждый мечтает играть в АПЛ. Арсенал – очень хорошая команда, с хорошим тренером.

Сейчас я в Шахтере. Хочу играть в этой команде, я люблю эту команду, люблю каждого из этой команды. Сейчас это мой дом. Не смогу сказать "нет" Арсеналу в случае получения предложения, но не все зависит только от меня", – рассказал Мудрик CBS Sports.

Напомним, в последние дни летнего трансферного окна "канониры" пытались подписать 21-летнего украинца, но не смогли удовлетворить финансовые аппетиты Шахтера, хотя сам Михаил якобы согласовал контракт с Арсеналом.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?