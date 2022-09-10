Шахтер и Черноморец встречались на Арене Львов в поединке 4-го тура Украинской Премьер-лиги (2:1). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Черноморец на "Футбол 24", стартовал в 17:00 на Арене Львов. "Горняки" впервые сыграли в новой черно-белой форме, которую презентовали на неделе. После трех туров УПЛ Шахтер набрал 7 очков, у команды Романа Григорчука было 2 балла – победа над одесситами выводила Шахтер на первое место.

Во вторник "оранжево-черные" роскошно стартовали в Лиге чемпионов, неожиданно разбив на выезде РБ Лейпциг со счетом 4:1. Марьян Швед – герой того матча, который оформил дубль, – сегодня снова вышел в старте.

Игор Йовичевич произвел несколько изменений в составе. Вместо Михаила Мудрика, получившего красную карточку в предыдущем поединке УПЛ с Рухом, вышел Иван Петряк. Если сравнивать с матчем против РБ Лейпциг, то Ефим Конопля заменил Лукаса Тейлора на правом фланге обороны, а слева вышел Богдан Михайличенко. Кривцов вышел вместо Бондаря, а Джурасек сменил Судакова.

Уже на 4-й минуте Шахтер должен был забивать. Михайличенко прострелом нашел Петряка на линии вратарской, однако Иван с ходу умудрился пробить мимо ворот. Убойный шанс – было от чего схватиться за голову. Достойна внимания вся комбинация "горняков", которую организовало трио новичков Зубков-Михайличенко-Петряк.

Черноморец наказал за такое расточительство на 10-й минуте. Максим Брагару получил мяч на углу штрафной, качнул Коноплю, проскочил мимо Шведа и технично закрутил в дальний угол. Шансов у Трубина было мало – 0:1. Первый пропущенный гол "оранжево-черных" в чемпионате.

"Горняки" ответили ударом Зубкова с разворота, который не составил проблем для Непогодова. Первый выстрел Шахтера в створ. Тут же мог быть и второй, но Джеймс заблокировал попытку Бондаренко. Шахтеру было сложно – одесситы грамотно перекрывали свободные зоны, не давая соперникам пространства. Подопечные Григорчука учли ошибки РБ Лейпциг, который привез два мяча в свои ворота, а затем раскрылся и получил еще два на контратаках.

"Моряки" могли и второй забить, но Плакса не смог пробить из пределов вратарской в ​​борьбе с Кривцовым. Так как игроки Черноморца плотно накрывали оппонентов, то одним из вариантов для Шахтера стали дальние удары. Именно так мог забить Михайличенко – Богдан мощно приложился с ходу из-за пределов штрафной, однако не попал в дальний угол. В итоге, в первом тайме Шахтер отыграться так и не смог. 0:1 в пользу Черноморца, который нашел свой момент, а после этого грамотно засушил игру.

Сразу после перерыва Йовичевич бросил в бой Лассину Траоре, заменившего Ивана Петряка. Замысел тренера Шахтера мог сработать чуть ли не сразу. Непогодов перевел удар буркинийца в штангу! Еще один момент у ворот Непогодова. Конопля навесил в штрафную, Михайличенко выиграл позицию и головой пробил рядом со штангой. Два фантастических шанса за неполные 10 минут второго тайма.

Черноморец откровенно сел в защиту. Швед сам себе создал момент. Марьян за пределами штрафной обежал соперника, получил пространство и без раздумий пробил – мимо рамки. Пошла игра на открытых курсах – Брагару получил мяч на углу штрафной, однако не смог пробить так, как в первом тайме. Трубин забрал мяч.

Стартовое давление "горняков" результата не дало. Йовичевич провел тройную замену – Очеретько, Судаков и Сикан вышли, Бондаренко, Зубков и Джурасек ушли. Шахтер перешел на схему в два центрфорварда, но первый шанс возник у одесситов – Трубин отбил мяч после удара Гладкого.

На 74-й минуте Шахтер все же сравнял счет. Голевая атака началась с обрезки Черноморца на своей половине половине. Степаненко отдал налево на Михайличенко, Богдан навесил на Шведа. Марьян головой метров с 10-ти сравнял счет. Третий гол новичка за Шахтер!

Марьян не смог доиграть поединок. На 90-й минуте девятка Шахтера захромал и попросил замену. Вместо него вышел Лукас Тейлор. Николай Балакин добавил 6 минут, в течение которых у "горняков" было два момента. Сначала Судаков, а позже Сикан пробили точно в Непогодова.

Казалось, ничьей не избежать, однако на 90+6 минуте Шахтер вырвал победу. Автором победного гола стал джокер Олег Очеретько. Мяч после его удара попал в Траоре и влетел в сетку (позже гол переписали на буркинийца). 2:1 – волевая победа Шахтера, который набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?