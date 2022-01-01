Англия, АПЛ, 21-й тур

Уотфорд – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Санчес, 90+6

Кристал Пелас – Вест Хэм – начало матча в 19:30

Манчестер Сити в компенсированное время вырвал победу у Арсенала – пенальти и удаление похоронили "канониров"

В первом матче дня Уотфорд принимал Тоттенхэм. "Благодаря" штамму "Омикрон" последние три поединка подопечных Клаудио Раньери были перенесены, так что игра против "шпор" стала первой за 20 дней. Три пункта преимущества над худшей командой АПЛ заставляя хозяев брать хоть какие-то очки с лондонцами. Тоттенхэм под руководством Антонио Конте пока ни разу не проиграл в АПЛ, однако ничья с Саутгемптоном в последнем матче изрядно разозлили итальянского наставника – снова терять очки с аутсайдером не входило в его планы.

Гости имели подавляющее преимущество во владении мячом, однако первый опасный момент создали лишь на 19-й минуте: Кейн целился под перекладину – кипер успел среагировать. Впоследствии Регилон пробивал под правую стойку и снова Бахманн был на высоте. В середине тайма Кейн после борьбы с Троост-Эконгом оказался на газоне и "шпоры" потребовали пенальти. Арбитр эпизод проигнорировал. Впоследствии Харри с линии штрафной закручивал в дальний угол – не хватило считанных сантиметров.

После перерыва Кейн снова опасно пробивал под перекладину и Бахманн в прыжке перевел мяч на угловой. Кинг огрызнулся выстрелом в правый угол – на этот раз свое мастерство продемонстрировал уже Льорис. В середине второй "сорокапятиминутки" Сон после навеса Регилона в упор расстреливал ворота Уотфорда – игра голкиперов в этот вечер просто завораживала.

В добавленное время "шпоры" все-таки вырвали победу у соперника: кореец со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где Санчес выпрыгнул выше других и открыл счет в матче. Впоследствии Кейн также головой замкнул навес точно в руки Бахманну. Победа принесла Тоттенхэму 33 очка и пятую строчку, Уотфорд с 13 пунктами остался семнадцатым.

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