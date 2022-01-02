Эвертон презентовал Миколенко собственным болельщикам на Гудисон Парк
16:20 - Читати українською
Новичок Эвертона Виталий Миколенко продолжает осваиваться в Англии – "ириски" представили защитника собственным болельщикам.
Ден Бьорн 21’
21’ Ден Бьорн
Перед стартом матча Эвертон – Брайтон "ириски" представили домашним трибунам своего первого новичка в зимнее трансферное окно – Виталия Миколенко.
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Украинец вышел к болельщикам Гудисон Парк в футболке Эвертона и с клубным шарфом на шее. Миколенко тепло встретили аплодисментами.
Напомним, Виталий перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с ирисками до июня 2026 года.
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