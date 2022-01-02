Перед стартом матча Эвертон – Брайтон "ириски" представили домашним трибунам своего первого новичка в зимнее трансферное окно – Виталия Миколенко.

Миколенко: Меня очень задело то, что я не могу нормально попрощаться с игроками Динамо

Украинец вышел к болельщикам Гудисон Парк в футболке Эвертона и с клубным шарфом на шее. Миколенко тепло встретили аплодисментами.

Напомним, Виталий перешел в Эвертон 1 января. Он подписал контракт с ирисками до июня 2026 года.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу