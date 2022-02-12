Виталий Миколенко не возвращается в состав после того, как получил неоднозначный тест на коронавирус. Зато впервые в основе выходит арендованный у Манчестера Юнайтед Донни ван де Беек. Также после поражения на поле Ньюкасла возвращаются в основу ливерпульцев Кенни (должен вынужден закрывать позицию левого защитника сборной Украины), Калверт-Льюин и Ивоби. В свою очередь Бьелса не внес никаких корректив в стартовый состав. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон –Лидс на "Футбол 24", стартует в 17:00. Крайне важное сражение борцов за выживание.

"Павлины" обходят "ирисок", у которых игра в запасе, на 4 балла. Команду Лэмпарда от зоны вылета отделяют всего 2 пункта, а за последние 15 туров это худший клуб АПЛ (лишь 6 набранных очков из 45 возможных). В первом круге отчетные соперники разошлись результативным миром (2:2), в предыдущем сезоне обменялись выездными победами. Где смотреть матч Эвертон – Лидс онлайн? В Украине игру транслирует Setanta Sports+.

Лэмпард дебютировал в Эвертоне по разгрому в Кубке Англии – ошибка Миколенко в первой игре на Гудисоне привела к голу