Віталій Миколенко не повертається у склад після того, як отримав неоднозначний тест на коронавірус. Зате вперше в основі виходить орендований у Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек. Матч, як і онлайн-трансляція Евертон – Лідс на "Футбол 24", стартує о 17:00. Дуже важлива битва борців за виживання. "Павичі" обходять "ірисок", в яких гра у запасі, на 4 пункти. Команду Лемпарда від зони вильоту відділяють лише 2 бали, а за останні 15 турів це найгірший клуб АПЛ (лише 6 набраних очок із 45 можливих). У першому колі звітні суперники розійшлися результативним миром (2:2), у попередньому сезоні обмінялися виїзними перемогами. Де дивитися матч Евертон – Лідс онлайн? В Україні гру транслює Setanta Sports+.

Лемпард дебютував у Евертоні з розгрому в Кубку Англії – помилка Миколенка у першій грі на Гудісоні призвела до гола