Тренерский штаб Эвертона во главе с Фрэнком Лэмпардом не сможет рассчитывать на украинского защитника в 25-м туре АПЛ.

Виталий Миколенко точно не сыграет против Лидса. Об этом заявил наставник "ирисок" во время общения с журналистами на предматчевой пресс-конференции.

Миколенко нарушил планы Лэмпарда – тренер Эвертона ожидает украинца уже на следующий матч

"Он недоступен для нас на завтра. Виталий вернется уже на следующей неделе", – очень коротко резюмировал Лэмпард. Следовательно, украинца стоит ожидать поединка 26-го тура против Саутгемптона.

Напомним, Миколенко после переезда в Англию провел один поединок в Премьер-лиге и два – в Кубке. Результативными действиями наш земляк пока не отличался.

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