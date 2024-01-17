Кубок Англии, 1/32 финала. Переигровка

Эвертон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Гомеш, 42

Две недели назад на поле Кристал Пэлас команды так и не смогли забить хотя бы гол. Поэтому были вынуждены играть дополнительный матч – теперь уже на Гудисоне. Виталий Миколенко снова вышел в стартовом составе. Буквально за сутки в поединке Кубка Англии Эвертон получил неприятную новость – с команды Шона Дайча снова могут снять очки в АПЛ из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Как известно, ранее "ирисок" уже лишили 10 очков, из-за чего Эвертон вынужден вести борьбу за выживание в Премьер-лиге.

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Понятно, что в таких обстоятельствах Кубок Англии отошел для "синих" на второй план. Несмотря на это, Шон Дайч выставил вполне боеспособный состав. Среди безусловно основных футболистов отдых получил разве что Джордан Пикфорд, которого сменил резервный кипер Жоау Виржиния.

К сожалению, для украинских болельщиков, трансляции матча не было. Setanta Sports, являющаяся транслятором Кубка Англии на территории Украины, по известным только ей причинам предпочла параллельный поединок между Блэкпулом и Ноттингем Форрест.

Эвертон вышел вперед незадолго до перерыва. На 42-й минуте Андре Гомеш отлично исполнил штрафной удар.

Как оказалось, этот гол стал единственным в двух матчах и решил судьбу противостояния. Команда Виталия Миколенко, который отыграл весь поединок, продолжает борьбу за Кубок Англии. В 1/16 финала соперником Эвертона станет другой представитель АПЛ – Лутон. Матч состоится на Гудисоне.

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