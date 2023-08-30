Эвертон выпустил стильный третий комплект формы – футболка разделена пополам на белую и серую. Логотип существенно упростили – вместо всей эмблемы на груди игроков будет красоваться башня, которая является символом клуба.

Миколенко официально получил нового партнера – Эвертон потратил немалую сумму на забивного форварда

Красивой получилась и видеопрезентация – игроки оказались в альбоме для наклеек. Не забыли и о Виталии Миколенко, который стал одним из главных героев ролика.

К слову, Эвертон неудачно начал сезон – "ириски" с 0 очков расположились на последнем месте вместе с Лутоном, Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Манчестер Юнайтед одержал победу над Ноттингемом, пропустив дважды до 4-й минуты, Эвертон без Миколенко снова проиграл