Манчестер Юнайтед одержал победу над Ноттингемом, пропустив дважды до 4-й минуты, Эвертон без Миколенко снова проиграл
В рамках субботней программы 3-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Англии 2023/24, 3-й тур
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2
Голы: Эриксен, 17, Каземиро, 52, Фернандеш, 72 (пен) – Авоньи, 2, Боли, 4
Удаления: Воррал, 67 (Ноттингем)
Эвертон – Вулверхэмптон – 0:1
Голы: Калайдзич, 87
Брентфорд – Кристал Палес – 1:1
Голы: Шаде, 18 – Андерсен, 76
Манчестер Юнайтед шокировал своих болельщиков, пропустив два гола от Ноттингема за 3 минуты и 47 секунд. "Красные дьяволы" в АПЛ никогда не получали 0:2 настолько быстро. Первый гол провел Авоньи, который после углового МЮ и неудачной скидки Рашфорда пробежал 50 метров в одиночестве, переиграв Онана. Второй гол прилетел после подачи с углового, которую спокойно замкнул Боли.
Таким образом, Тайво Авоньи забил в седьмом матче АПЛ подряд. До него только двум африканцам – Мо Салаху и Эммануэлю Адебайору – удавалось выдать столь длительную голевую серию. Она является рекордной и для африканцев, и для Ноттингема.
Впрочем, даже такого гандикапа "лесникам" не хватило для набора очков. Хозяева сократили отставание уже на 17-й минуте вследствие прострела Рашфорда, который замкнул Эриксен. На старте же второго тайма МЮ сравнял счет: Рашфорд выполнил диагональ на дальнюю штангу, Фернандеш сбросил ее вдоль ворот, а Каземиро замкнул – 2:2!
В конце концов, гости не выдержали. На 67-й минуте Воралл оставил их в меньшинстве, а на 76-й минуте "дьяволы" заработали пенальти, который реализовал Фернандеш. 3:2 Интересно, что это уже 12-й матч АПЛ, в котором Бруну забивает и ассистирует – с момента его дебюта в феврале 2020-го ни один футболист в Англии не делал это настолько часто. Ноттингем так и не оправился, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Юнайтед.
В параллельном матче Эвертон потерпел поражение от Вулверхэмптона. Оно стало третьим подряд для "ирисок". Фиаско напомнило проигрыш Фулхэму в 1-м туре – мерсисайдцы забили, их взятие ворот отменили, а в конце встречи они еще и пропустили единственный легальный гол. Кстати, с Астон Виллой тоже был отменен гол "синих".
Виталий Миколенко снова провел матч в запасе. Его конкурент – Эшли Янг – снова не впечатлил, проиграв все семь единоборств и допустив 20 потерь мяча при 72 касаниях. Лишь 4 из 11 навесов были точными и только 3 паса с продвижением достигли адресата (из пяти) – впрочем, в активе Эшли три паса под удар, два выноса и по одному перехвату и отбитию (с двух попыток).
Брентфорд же расписал ничью с Вулверхэмптоном – 1:1. К сожалению для украинцев, Егор Ярмолюк снова просидел игру на скамейке.