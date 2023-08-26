Чемпионат Англии 2023/24, 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Эриксен, 17, Каземиро, 52, Фернандеш, 72 (пен) – Авоньи, 2, Боли, 4

Удаления: Воррал, 67 (Ноттингем)

Эвертон – Вулверхэмптон – 0:1

Голы: Калайдзич, 87

Брентфорд – Кристал Палес – 1:1

Голы: Шаде, 18 – Андерсен, 76

Манчестер Юнайтед шокировал своих болельщиков, пропустив два гола от Ноттингема за 3 минуты и 47 секунд. "Красные дьяволы" в АПЛ никогда не получали 0:2 настолько быстро. Первый гол провел Авоньи, который после углового МЮ и неудачной скидки Рашфорда пробежал 50 метров в одиночестве, переиграв Онана. Второй гол прилетел после подачи с углового, которую спокойно замкнул Боли.

Таким образом, Тайво Авоньи забил в седьмом матче АПЛ подряд. До него только двум африканцам – Мо Салаху и Эммануэлю Адебайору – удавалось выдать столь длительную голевую серию. Она является рекордной и для африканцев, и для Ноттингема.

Впрочем, даже такого гандикапа "лесникам" не хватило для набора очков. Хозяева сократили отставание уже на 17-й минуте вследствие прострела Рашфорда, который замкнул Эриксен. На старте же второго тайма МЮ сравнял счет: Рашфорд выполнил диагональ на дальнюю штангу, Фернандеш сбросил ее вдоль ворот, а Каземиро замкнул – 2:2!

В конце концов, гости не выдержали. На 67-й минуте Воралл оставил их в меньшинстве, а на 76-й минуте "дьяволы" заработали пенальти, который реализовал Фернандеш. 3:2 Интересно, что это уже 12-й матч АПЛ, в котором Бруну забивает и ассистирует – с момента его дебюта в феврале 2020-го ни один футболист в Англии не делал это настолько часто. Ноттингем так и не оправился, поэтому финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Юнайтед.

В параллельном матче Эвертон потерпел поражение от Вулверхэмптона. Оно стало третьим подряд для "ирисок". Фиаско напомнило проигрыш Фулхэму в 1-м туре – мерсисайдцы забили, их взятие ворот отменили, а в конце встречи они еще и пропустили единственный легальный гол. Кстати, с Астон Виллой тоже был отменен гол "синих".

Виталий Миколенко снова провел матч в запасе. Его конкурент – Эшли Янг – снова не впечатлил, проиграв все семь единоборств и допустив 20 потерь мяча при 72 касаниях. Лишь 4 из 11 навесов были точными и только 3 паса с продвижением достигли адресата (из пяти) – впрочем, в активе Эшли три паса под удар, два выноса и по одному перехвату и отбитию (с двух попыток).

Брентфорд же расписал ничью с Вулверхэмптоном – 1:1. К сожалению для украинцев, Егор Ярмолюк снова просидел игру на скамейке.