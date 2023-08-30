Евертон випустив стильний третій комплект форми – футболка поділена навпіл на білу та сіру. Логотип суттєво спростили – замість всієї емблеми на грудях гравців красуватиметься вежа, яка є символом клубу.

Миколенко офіційно отримав нового партнера – Евертон витратив чималу суму на забивного форварда

Красивою вийшла і відеопрезентація – гравці опинились в альбомі для наліпок. Не забули і про Віталія Миколенка, який став одним з головних героїв ролика.

До слова, Евертон невдало розпочав сезон – "іриски" з 0 очок розташувались на останньому місці разом з Лутоном, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Ноттінгемом, пропустивши двічі до 4-ї хвилини, Евертон без Миколенка знову програв