Миколенко официально получил нового партнера – Эвертон потратил немалую сумму на забивного форварда
Центральный нападающий Удинезе Бету продолжит свою карьеру в Эвертоне.
"Ириски" на своем официальном сайте объявили о переходе 25-летнего португальца. Бету подписал контракт с Эвертоном на четыре сезона – до 2027 года.
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Английский клуб не разгласил о деталях сделки с Удинезе. Однако согласно информации The Athletic, Эвертон заплатил за переход Бету итальянскому клубу 25 миллионов евро. Еще 5 млн Удинезе получит в виде бонусов, которые будут выплачены в следующем финансовом году.
Бету выступал за Удинезе с 2021 года. За "бьянконери" он сыграл в 65 матчах, в которых забил 22 гола и оформил три ассиста.
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