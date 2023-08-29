"Ириски" на своем официальном сайте объявили о переходе 25-летнего португальца. Бету подписал контракт с Эвертоном на четыре сезона – до 2027 года.

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Английский клуб не разгласил о деталях сделки с Удинезе. Однако согласно информации The Athletic, Эвертон заплатил за переход Бету итальянскому клубу 25 миллионов евро. Еще 5 млн Удинезе получит в виде бонусов, которые будут выплачены в следующем финансовом году.

Бету выступал за Удинезе с 2021 года. За "бьянконери" он сыграл в 65 матчах, в которых забил 22 гола и оформил три ассиста.

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